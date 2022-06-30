房東租金一次漲5000元，你能接受嗎？一名女網友表示，自己母親跟一名房東租了10多年的屋子，未料近日房東開口要求漲租金，一漲就是5000元，讓母親哭著抱怨「房東太狠心」，她也上網求助，詢問大家有沒有辦法讓房東降價，PO文一出卻反遭一面倒公幹，讓她始料未及。

女網友在《Dcard》PO文「要房東降價有多難？」，她說自己前一晚接到老家電話，媽媽在電話另一端哭著跟她說房東要漲租，從1.6萬直接調漲到2.1萬，足足多了5000元，怎麼求情都無用，只能在想辦法7月中前搬出去。

原PO表示，想當初跟房仲男友在一起時，還在討論要不要趁手上有存款時買間房，對方卻認為房東認識10幾年了，對方應該不會那麼無情，沒想到如今就遇到這個情況。

原PO抱怨，認識10多年，看房客住慣了，就一次漲租5000元，事實就是如此血淋淋，詢問大家有沒有辦法讓房東降價。

PO文一出，原PO不但沒有得到自己想要的答案，反而慘遭數百名網友公幹，不少人破口大罵：「人家10幾年來沒漲價過，現在要漲還被罵無情？」、「笑死，房東是跟你們有血緣關係哦？」、「挖塞，我都不知道住10年就可以搞情緒勒索這招」、「我是房東的話，現在看到這篇文，不只要漲價，還要漲個1萬」、「別的房東都是慢慢漲，10幾年下來都漲超過1萬以上了，你這很佛了好嗎」、「笑死，一家都巨嬰」、「自己都說附近房價漲了好幾百萬，房東漲5000有問題嗎」、「人家是房東不是做慈善事業的」、「親兄弟都要明算帳了，何況你們根本就是外人」、「是覺得好朋友都要讓你們佔便宜的意思嗎」。