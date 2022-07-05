今年以來，S&P500指數受到科技股漲多回檔影響呈現大幅下修，而REITs資產相關的「全球入息不動產與基礎建設指數」則因股性較為貼近價值型，再加上投資科技股相關不動產比重較低，因此表現相對抗跌。從各投資區域來看，今年以來，亞太區又較歐、美不動產指數抗跌，富邦入息REITs+（00908）經理人蘇筱婷表示，目前富邦入息REITs+（00908）追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」因持有5成以上亞太區不動產，包含約3成的新加坡不動產、1成的香港不動產及近1成的澳洲不動產，因此當亞太區不動產有向上表現，可望受惠。

蘇筱婷指出，上述指數主要特色是投資全球16國高殖利率的不動產與基礎建設標的，依細項產業分類來看，投資比重較集中在多重資產、醫療保健、零售及辦公室不動產上，屬性較偏價值型，由於持有5G電塔及Data Center等科技相關的不動產比重較低，因此較不受科技股下修影響，指數表現因而相對其他不動產相關指數、S&P500指數抗跌。

而過去受惠科技類股所出現的資訊中心（Data Center）、數據（4G、5G）電塔公司等新經濟型態之特殊型不動產，隨著美國科技股出現波段性修正，亦同步走跌。然而，蘇筱婷認為，隨著部分國家開始啟動與Covid-19疫情共存下，各國經濟陸續朝向產業復甦之路邁進，特別是之前受疫情影響的醫療保健、零售、商辦、多樣性等不動產投資價值將浮現，可望獲得市場資金流入，預期將有向上表現空間。

近期由於原物料上漲，美國又缺工，商業不動產、次產業工業不動產新增數減少，然而，電子商務盛行，廠家擔心供應鏈斷鏈，必須租用倉庫存貨，物流不動產REITs需求攀升，廠房空置率已經達到歷史低點，帶動房租上漲。各次產業房租漲幅不一，工業物流不動產增幅高達2成，有些城市漲幅更是高達7成，企業租賃空間多以三到五年的長約進行，用作倉庫、資訊中心（Data Center）、數據（4G、5G）電塔，新REITS供給2023年才會開出，若不續約，廠家沒有地方營運，因此，廠房空置率很低，目前房東還有優勢。

「全球入息不動產與基礎建設指數」將於2022年7月份進行指數成分及權重調整，擬依據自母體（標普全球BMI指數（S&P Global BMI））挑選全球行業分類標準（GICS）符合不動產證券投資信託受益證券（REITs）及交通基礎設施相關成分後，按交易所國家別篩選出全球16個國家交易所掛牌標的，再經市值（達10億美元）及流動性（3個月平均成交金額應達300萬美元）篩選後，排除股價波動度5％以上之標的，最後再將扣除各國預扣所得稅之殖利率進行高至低排序，選擇出排序前30大標的組成指數成分。因此，蘇筱婷提醒，2022年7月份調整後指數投資組合可能會與既有投資組合有相當程度的差異，期達成追蹤指數之表現。