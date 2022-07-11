A股三大指數11日集體低開，隨後一路震盪下行，深成指、創業板指早間雙雙跌逾2％。午後指數延續低迷，滬指一度失守3,300點，尾盤前拉回3,300點失而復得。

概念股方面，醫藥商業、新冠治療、中藥等醫藥相關類股強勢走高。釩電池、鈦白粉板塊持續走強。家電、電力、豬肉股表現活躍。銀行、機器人概念股盤中異動拉升。前期熱門的汽車產業鏈大幅回檔，鋰礦股大跌引發賽道股集體調整，煤炭、稀土等週期股繼續下挫。總體來看，市場情緒較為低迷，滬深兩市逾3,200檔個股下跌。

截至收盤，滬指報3,313.58點，跌1.27％，成交額為人民幣（下同）4,249億元；深成指報12,617.23點，跌1.87％，成交額為5,838億元；創指報2,767.46點，跌1.78％，成交額為1,842億元。

盤面上，醫藥商業、釩電池、鈦白粉概念股漲幅居前。汽車整車、鹽湖提鋰、EDR概念板塊跌幅居前。