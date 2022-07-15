知名律師、永昌法律事務所所長陳永昌，因2018年擔任上櫃公司「晟德大藥廠」獨立董事期間，與唐姓經理等人知悉晟德與大陸華潤醫藥控股公司簽署CS02糖尿病新藥獨家授權大陸市場開發與商業化之合作備忘錄的利多訊息，涉嫌提前加碼並通知親友買進晟德股票，涉嫌內線交易，估計獲利及擬制性獲利約台幣400餘萬元。台北地檢署14日指揮調查局台北市調查處兵分7路搜索，約談陳永昌7名涉嫌人到案。據了解，陳永昌否認內線交易，檢方訊後諭知陳永昌100萬元交保，另吳姓、巫姓、唐姓3名被告各以5萬、10萬元交保。

調查局獲報，晟德大藥廠於2018年7月13日發布重大訊息，指晟德董事會決議與大陸華潤醫藥控股公司簽署CS02糖尿病新藥獨家授權大陸市場開發與商業化之合作備忘錄。其中簽約金加上里程碑金為8000萬人民幣，銷售權利金最高可達兩位數的百分比。

華潤醫藥公司為大陸知名醫藥集團華潤醫藥集團獨資子公司，為香港上市公司，產品包括化學藥品、中藥、生物制劑及營養保健品，擁有多個馳名品牌，包括「三九」、「東阿阿膠」、「雙鶴」及「紫竹」。

調查局發現，晟德與華潤是簽訂保密合約，但時任晟德獨董的陳永昌、唐姓經理等公司內部人，因職務機會知悉此一利多訊息，於禁止交易期間內，與親友等人買進晟德股票，從事內線交易，共計獲利及擬制性獲利約新台幣400餘萬元，涉有違反《證券交易法》內線交易罪嫌。 台北地檢署今日指揮調查局台北市調查處執行搜索7處，預計訊問嫌疑人陳永昌共7人。