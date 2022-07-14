前獨董及職員涉嫌違反證券交易法內線交易，晟德（4123）14日晚間發出聲明，強調「反對短線炒作或內線交易，將全力配合司法機關的調查與偵辦」。

前高院法官陳永昌涉嫌在2018年間，擔任晟德大藥廠獨立董事時，疑因職務關係，與冼姓研發處長、唐姓經理得知糖尿病新藥授權進度訊息，提前透過親友帳戶買進公司股票，估計總獲利約400萬元，因涉及《證交法》內線交易罪，台北地檢署14日指揮調查局分7路搜索並約談陳等7人。

晟德表示，對於調查局北市調處對前董事與個別員工涉嫌違反證券交易法內線交易一事表達遺憾。集團向來鼓勵員工長期持有公司股票，與公司共存共榮，絕對反對短線炒作或內線交易。

董事長林榮錦表示，除了對案情表示震驚訝異與不知情外，也深感遺憾。他強調，晟德一向正派經營、注重公司治理，希望同仁堅守崗位，為邁向國際化繼續努力。

對於司法機關展開的調查及偵辦，晟德集團將全力配合。但基於偵查不公開，不便揣測案情。集團未來亦將責成各公司內相關單位加強員工在證交法之相關教育訓練，並提醒所屬員工於股票交易時務必謹慎並依循證交法之規定買賣股票。