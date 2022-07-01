外媒報導，大陸互聯網巨頭騰訊、字節跳動、嗶哩嗶哩（簡稱B站）正在展開新一波裁員，可能涉及數以千計的員工。

華爾街日報引述騰訊、字節跳動的在職員工、前員工表示，公司正在實施新裁員，最新一波成本削減行動，將影響到數以千計的員工。以往公司的裁員重點主要是重組虧損業務和非核心部門，但隨著疫情促使大陸政府採取嚴格的封控措施，部分公司開始將裁員擴大到核心業務。

報導引述了解裁員情況的員工透露，騰訊計畫2022年底前在不同的業務部門裁員，將波及一些核心業務，而且可能會影響到一些中高層管理人員。微信營運團隊正在裁減數十名從事影片號（Channels）短片服務的員工。

知情人士指出，騰訊的遊戲部門已開始對一個營運遊戲玩家社群的團隊裁員數十人。未來數個月，多個內部遊戲開發工作室可能也會裁員，因預計大陸政府批准的遊戲項目會減少。不過，騰訊仍未確定最終的裁員人數，但可能至少涉及數以百計的員工。

另外，報導引述字節跳動的在職員工指出，自5月以來，該公司在有約300名員工的上海一家影片遊戲開發工作室中，已解雇逾半數人，該工作室已於6月初解散。該公司也從一個遊戲發行部門裁員數十人。此外，有在職、前員工表示，由於教育領域的需求不旺，字節跳動正在從其教育部門削減約3,000人。

B站方面，根據在職員工、前員工表示，該公司自5月以來一直在裁減遊戲、直播等一些核心業務部門的人員。