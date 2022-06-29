CNBC報導，特斯拉將關閉加州聖馬特奧（San Mateo）的辦公室，裁員大約200人，此為該電動車廠撙節成本計劃的一部分。
在聖馬特奧的據點，數百名員工主要負責標記該車場車輛的影片，藉此改善駕駛輔助系統Autopilot。一名匿名員工透露，他們已知道特斯拉的辦公室租約即將到期。
部分員工將調往該車廠其他部門。一位員工向CNBC表示，在聖馬特奧的多數員工預料將轉赴加州Palo Alto的據點或其他辦公室，並不會丟掉飯碗。
CNBC報導，特斯拉將關閉加州聖馬特奧（San Mateo）的辦公室，裁員大約200人，此為該電動車廠撙節成本計劃的一部分。
在聖馬特奧的據點，數百名員工主要負責標記該車場車輛的影片，藉此改善駕駛輔助系統Autopilot。一名匿名員工透露，他們已知道特斯拉的辦公室租約即將到期。
部分員工將調往該車廠其他部門。一位員工向CNBC表示，在聖馬特奧的多數員工預料將轉赴加州Palo Alto的據點或其他辦公室，並不會丟掉飯碗。
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