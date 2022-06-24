騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生在24日舉行的「騰訊智慧出行2022新品發布會」上表示，騰訊不造車，堅定做好車企的數位化助手。他指出，汽車產業鏈各業務環節正在加速扎根雲上，通過雲打通汽車研發、營銷、用戶服務、運營等各個環節，充分挖掘數據價值，創造出新的生產力。

騰訊24日發表行業首個專為智慧汽車打造的一站式雲解決方案：騰訊智能汽車雲。騰訊在上海開設了智慧汽車雲專區，這也是行業首個專為自動駕駛與智慧汽車領域而建設的專有雲平台。而基於專有雲，騰訊智能汽車雲能夠提供全站物理隔離，保障相關數據的安全可信及自主可控。

此外，騰訊智能汽車雲集成了自動駕駛研發與運營工具鏈、智慧座艙研發、智慧駕駛地圖、運營服務等能力，幫助企業通過「一朵雲」就可滿足從研發到運營的全鏈路需求。

在技術性能上，騰訊智能汽車雲面向自動駕駛提供了GooseFS存儲加速服務，相比傳統存儲的接入和訪問模式，騰訊智能汽車雲的加速性能提高了10倍。

同時，針對數據計算與模型訓練場景，騰訊智能汽車雲提供的算法開發、訓練框架：TI-One，在數據接入環節，最高可節省80％工作量，在數據處理環節，降低70％的標註成本，在模型訓練環節，算法總體擁有成本則至少降低50％。

會上，湯道生再一次明確了騰訊在汽車產業的定位。他表示，「不造車是騰訊堅持的定位，幫助車企造好車、賣好車、提高企業管理效率，改善用戶出行體驗，是騰訊不變的方向」。

而騰訊要做的，是通過C2B能力和雲計算、AI、大數據等前沿技術，為汽車行業提供低門檻的定制化平台與工具鏈，讓雲成為智慧汽車的新生產力。

當天，騰訊也對外公開了「車雲一體化」戰略佈局。其中在車端，騰訊推出智慧座艙TAI、智駕地圖、高精地圖、智慧場景引擎、車載小場景等產品及能力；在手機端，騰訊充分發揮微信加企業微信的連接能力，並推出微信「騰訊出行服務」小程序等產品，實現手機與汽車場景的連接；在雲端，騰訊則推出了智能汽車雲。

騰訊副總裁、騰訊智慧交通和出行總裁鐘翔平表示，隨著智慧駕駛時代來臨，手機端、車端、雲端的一體化發展成為必然趨勢，汽車企業將在雲端構建網聯化、智慧化時代的核心競爭力。因此，騰訊通過雲來為汽車企業提供數位支撐，這是騰訊最合適的角色以及最互補的合作方式。