荷蘭科技投資公司Prosus周一指出，該集團上一財年整體獲利減少了20%。Prosus同時也宣布了一項重要的股票計畫。

Prosus以及南非的Naspers在周一共同宣布，將逐步出脫騰訊股份，以資助集團即將推出一項開放式的股票回購計畫。Prosus將逐步出售對騰訊的28.9%股份，價值超過1000億美元。

Naspers是透過荷蘭子公司Prosus握有騰訊大量股票。

Prosus希望透過股票回購計畫，提高每股資產淨值，並且回購資金將由出脫騰訊股票來支應。

Prosus也宣布，已經出售對中國電商京東的股份，所得款項約在37億美元，該出售交易已在6月24日完成。

Prosus周一也宣布，在截至3月底的上一財年中，整體獲利為37億美元，低於前一個財年的49億美元。

Prosus財務長Basil Sgourdos說，宏觀經濟和地緣政治的挑戰，對公司帶來巨大阻力。