大陸第二季經濟增長放緩，並遜於預期，A股15日早盤個別發展。

上證指數最多跌22點或0.7％，低見3,258點，在低位有買盤吸納，大市一度轉升7點或0.22％，高見3,288點後回弱，早盤收報3,273點，跌7點或0.24％，成交人民幣（以下同）2,819.54億元。

深成指震盪上漲，高見12,687點，升84點或0.67％，低見12,544點，跌58點或0.46％，早盤收報12,627點，升24點或0.2％，成交3,978.47億元。

滬深300指數收報4,320點，跌1點或0.05％；創業板指數收報2,819點，升不足1點或0.01％。

各類股個別發展，房地產股跌逾2％；水泥股跌逾1％；電力、金融、鋼鐵、石油股偏弱；汽車製造股漲逾3％；煤炭、有色金屬、化工股回穩。

大陸國家統計局15日公布，第二季國內生產總值（GDP）29.25兆元，年增長0.4％，低於市場預期增長1.2％；上半年經濟增長2.5％。