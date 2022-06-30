晶華(2727)董事長潘思亮今（30）日舉辦「晶華菁華」新書分享會，會後接受媒體聯訪時認為，全球局勢的不穩定會變成常態，但對台灣不見得是「禍」。今年疫情影響應該會結束，但人才與人力荒是飯店業未來面臨的最大挑戰，再度呼籲政府短期應開放飯店業僱用外勞。

對於電價上漲議題，潘思亮表示上漲的不只電價，而是全球各式物價都在上漲，因此電價調漲是必然的，況且台灣漲幅還沒有國外多。既然能源缺乏將是不變趨勢，越早發生、能越早去應變也好，但仍希望對於仍受疫情影響的國際觀光飯店等艱困產業，能納入凍漲範圍。

潘思亮認為，今年疫情的影響應該會告一段落，但全球局勢的不穩定會變成一種常態。過去30年是全球化的太平盛世，可以在全球找到最便宜的供貨，如今全球供應鏈面臨改變，接下來30年或許充滿災禍，但這個禍對台灣不見得是禍，端看怎麼把握機會。

潘思亮認為，這種狀況代表更要跟在地供應鏈取貨，或許是提升在地飯店服務業供應鏈的機會。如今飯店已快要變成工業，很多基礎清潔工作都要外包給工廠進行，因此最大的挑戰並不是電價調漲，而是人才及人力荒，且是台灣未來的國安危機，勢必要做很大的轉變。

潘思亮指出，飯店業如今面臨的人才荒不是加不加薪的問題，而是與製造業1、20年前面臨狀況相同，是部分職位怎樣也找不到人，薪水再高也找不到房務或清潔人員。因此，先前才會提出建言，希望政府能開放飯店業雇用外籍勞工。

潘思亮認為，政府開放製造業雇用外勞十幾年來還算成功，沒有造成社會太大負面影響，建議政府短期可先准許國際觀光飯店基層人力開放雇用外勞，中期可將台灣學校打成學習繁體中文的學習中心，有助解決台灣少子化招不到學生的問題，可謂一箭雙鵰之策。

對於房地產市場後市，潘思亮認為已經走了很長一段的上坡，隨著資金逐漸退潮，勢必會有所下行，未來會有很大壓力。晶華在市場最不好時比其他人好，只有市場面對壓力時才有機會，因此現在有機會大展身手。接下來在台灣會找機會與開發商合作、共同開發麗晶豪宅。