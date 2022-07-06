騎士發現遠方有輛大貨車準備迴轉，但貨車因迴轉半徑不足，開到逆向車道，騎士仍一路直行，最後幾秒才停下，開往貨車側邊離開，險釀成對撞。（翻攝自臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

1名騎士日前行駛在機車道，發現遠方有輛大貨車準備迴轉，但貨車因迴轉半徑不足，當場開到逆向車道，與騎士「正面對視」，但騎士仍一路直行，最後幾秒才停下，開往貨車側邊離開，險釀成對撞；影片曝光多數網友認為騎士不禮讓大車還往前衝，相當危險，也有人說貨車在雙黃線迴轉也是違規。

臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前分享1段行車紀錄器，1名騎士當時行駛在路上，發現前方1輛大貨車疑似從左方空地要迴轉進入車道，但因迴轉半徑過大，貨車當場轉入「逆向車道」，與騎士「正面對視」，騎士從遠方目睹這一切，在最後接近對撞時停下，往貨車旁邊駛去。

騎士發現遠方有輛大貨車準備迴轉，但貨車因迴轉半徑不足，開到逆向車道，騎士仍一路直行，最後幾秒才停下，開往貨車側邊離開，險釀成對撞。（翻攝自臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

對於貨車大幅度迴轉到逆向車道上，差點造成車輛相撞，部分網友認為「說實在，他迴轉就是要那麽大，而你遠遠看到，速度不減反而問題比較大」、「大車很明顯要找地方迴轉，而且只剛完成一半還沒回到對向車道，騎士腦洞那麼大還往前衝？」「大車司機也不容易！要迴轉，要轉彎，都真的需要有善心人士 禮讓一下」、「在此處境下小車的應該讓大車」認為是騎士比較有問題。

但也有網友認為「雙黃線可以迴轉喔？貨車駕照用雞腿換的」、「都已經騎在慢車道，仍然不放過騎士」、「從對面逆向迴轉，還他X的有那麼多人護航」、「旁邊不就一塊空地，那裡有足夠空間迴轉吧？有需要逆向迴轉？」