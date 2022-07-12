「大型柴油車汰舊換新補助辦法」提供業者汰舊換新最高補助65萬元，申請期間原本只至今年底，受到疫情影響，車廠沒車可交，環保署擬修辦法「今年底提供契約，明年交車、甚至後年6月底前交車」也可獲得補助，今天召開研商會議，會中有業者說，在前年訂了2台大貨車，但一直到今年只來1台，希望再展延期限；環保署僅說，需要再研議。

「大型柴油車汰舊換新補助辦法」至今已協助全國近6萬輛老舊大型柴油車汰舊換新，原本要求要在今年年底前完成交車才能獲得補助，但受到晶片短缺等影響，恐怕無法如期交車，環保署因而擬定修正草案。

會中有大貨車業者代表表示，自己在前年5月訂購某品牌大貨車，但現在只來1輛車，甚至還有某品牌車廠去年一整年都沒交車，盼能展延申請期限；也有大客車業者說，受到疫情影響、公司都快收了，但能力所及仍會考慮汰舊換新，希望能夠再展延期限，也希望能夠一併向財政部反應貨物稅減免期程比照。

擔任主席的環保署空氣品質保護及噪音管制處副處長胡明輝說，為了此項補助，環保署的要籌措預算相當困難，時程是否再展延，需要再研議；也會向財政部反映貨物稅減免等相關措施。