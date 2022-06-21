基隆捷運八堵至基隆段備受關注，交通部日前表明，只要地方有共識就能整合。今日上午立委蔡適應受訪時說明，捷運開發需分段推動，不可能一蹴可幾，現在應盡速把南港至八堵工作完成，再討論第二階段及汐東線延伸。

交通部6月初舉辦3場基隆捷運環評說明會，部長王國材表示，若順利明年10月可以動工。但八堵至基隆段仍未果，許多民眾關心台鐵與基捷是否能共存。台鐵局回應，原訂利用台鐵原有路廊進入市區，但民意沸騰，因此將其列為第二階段，待地方有共識後，屆時再與現有規畫整合。

不過，民眾認為，台鐵局以「有共識」搪塞，中央和地方始終說不清。今日上午蔡適應接受媒體採訪時說明，捷運開發需分段推動，不可能一蹴可幾，建造基隆捷運的重點不是把基隆人帶到台北，而是讓基隆和大台北都會區整合在一起，並串聯大台北都會區捷運。

蔡適應認為，基隆捷運第一階段應從大台北都會區的中心點或重點區域向外延伸，包括南港車站、汐東線，完成後再繼續推動延伸方案，現在要做的第一件事，就是儘速將南港至八堵段工作完成，「沒有完成不會有八堵到基隆段」。

蔡適應說，現在與其討論八堵到基隆怎麼跑，不如把重心放在南港到八堵的工程進度，包括工期、流程能否如質如期進行，若能完成，另一重點才是討論基隆捷運、汐東線延伸，相信未來能成為整合基隆、汐止、內湖，以及大台北地區的交通路網。

此外，蔡適應提及，6月初舉辦的基隆捷運環評說明會，主要向大家說明這條預定的路線，會遇到什麼對環境影響的事，包括古蹟、自然生態區等，這段時間經專業人士地質調查、田野調查後，發現從南港到八堵及汐東線對環境影響不大，適合進行交通捷運建設開發。