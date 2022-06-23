新冠肺炎疫情趨緩，外界關注何時能從第5類法定傳染病轉為第4類。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，有關新冠肺炎從第5類降到4類，疫情監測組有在針對2種方式進行討論，1是輕重症都監測，2是比照流感，只監測重症。

根據當前分類，新冠肺炎（嚴重特殊傳染性肺炎）屬於第5類法定傳染病，須在24小時內通報，而第4類傳染病則包括24小時內通報的肉毒桿菌中毒、72小時內通報的李斯特菌症，以及1周內通報的流感併發重症等。

昨莊人祥表示，是否降到第4類，這涉及個案確診後，接觸者的措施，要配套都擬定好，才決定是否降級，考慮的因素還相當多，會再進行討論。

今莊人祥進一步表示，有關新冠肺炎從第5類降到4類，事實上我們的疫情監測組要針對這個議題進行專家討論，有幾種形式，1種是不管輕、重症都監測，或是比照流感，只監測重症，都是可行的模式，都是有在討論，需要配套措施來進行。