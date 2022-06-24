日前國民黨基隆市長參選人謝國樑對某「屬正國會派系」民調公司，進行的民調結果提出質疑。對此，民進黨基隆市長參選人蔡適應24日上午表示，民調是選舉策略參考，拿來炒作沒有必要。他進一步表示，疫情後的經濟振興才是現階段最重要的事，一直談民調沒有意義。

蔡適應獲民進黨徵召參選基隆市長後，接連兩天出席公益行程。蔡適應延續23日分別捐贈N95口罩及快篩試劑的行程，24日上午，再度促成意欣國際有限公司，捐贈2000份唾液快篩試劑給基隆市政府教育處。

蔡適應表示，目前全球並沒有5歲以下孩童的新冠疫苗，五歲以下的孩童就只能透過快篩試劑來預防，而且年紀較小的孩童、大人幫忙戳鼻子檢測沒有那麼容易，而唾液快篩試劑剛好能幫助到檢測。因此他募集2000劑唾液快篩，供市府教育處發給基隆市的幼兒園，來幫助孩子們的防疫，也希望有更多企業可以持續來提供協助。

蔡適應受訪時，談到謝國樑槓上民調公司一事時表示，民調是做為選舉策略參考，若把民調拿來做新聞或炒作，他覺得沒有必要。不過他也尊重每個人的選舉策略，沒有什麼好討論的。

接著他話鋒一轉問道：「現在是討論民調的最佳時間點嗎？我認為不是。」蔡適應說，他認為現階段最重要的是疫情後的振興，如何讓工商產業能儘速恢復。

他引用總統蔡英文在城博會開幕式說的「疫後振興從基隆開始」指出，有志從政的政治人物，在這個時間點，心心念念的，應該是如何讓基隆經濟振興起來、如何讓基隆的公共建設不因疫情延宕，才是對基隆市民最負責的表現。至於一直談民調，蔡適應覺得是沒有意義的事情。