台灣大哥大今（30）日宣布，照顧員工並積極提升薪酬與福利，本(111)年度考量通膨上升及現行台灣面臨的人才荒，已進行起薪調整，增幅超過7％，同時為維持薪資競爭力及留才，也持續依據績效調整在職同仁薪資，本年度平均調幅高過去年。

台灣大表示，提供優渥的薪資，一般同仁全年薪酬約可達18個月以上，績效優異同仁可獲得更高的獎酬。

台灣大也特別重視員工照護，考量居家工作使員工工作執行方式更彈性與多元，節省上下班通勤時間，並更能兼顧家庭生活，員工每月可申請10天居家上班，並於今年起提高員工生育及育兒補助相關措施，每胎新生兒補助6萬元生育津貼、6歲以下子女每年補助1萬元育兒津貼，女性員工到職滿六個月以上者，得申請產假10週，以良好的福利作為員工職場實現自我的最佳後盾。

有別於傳統的學經歷，台灣大以對事物充滿熱忱、具備快速學習能力、並付諸行動的「學力」，作為衡量人才的重要標準，台灣大及關係企業台灣固網、台灣客服目前有上百名職缺，包括資安技術/APP/front end/back end/大數據工程師、數據分析師、新創產品PM/商務開發/社群行銷、財會帳務/經營分析/永續/公關、基站維運/網管/無線網路工程師、業務代表等，另為提供客戶良好的體驗與服務，本次也強力招募百名左右客服人員，對於優秀的新創人才招募人數無特別設限，廣邀優秀人才加入。

台灣大哥大今年還特別針對程式開發、數據科學領域專才，規劃「HIPO疾行軍招募計畫」，募集具優秀專業能力及勇於接受挑戰的高潛質人才，進行完整培訓並由高階主管擔任導師(mentor)，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金，百萬年薪不是夢，歡迎優秀人才來挑戰精彩人生。