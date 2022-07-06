新竹市長林智堅兩篇論文被檢舉抄襲，其中台大國發所論文遭指抄襲同所學長余正煌論文內容，台大稍早已收到學術倫理案件的具名檢舉，將啟動審定作業。台大同時祭出新規，即起要求所有碩、博士畢業生的論文在提交時均需進行原創性比對，經檢視後方可完成離校程序。

台大稍早表示，已收到學術倫理案件的具名檢舉與相關事證，將依據「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」進入處理程序，並經審查檢附事證後確認是否受理，若確認受理，將於2個月內完成審定。

為避免類似論文爭議，台大也祭出新規定，即日起將要求所有碩、博士畢業生的論文在提交時均需進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才能完成離校程序。

台北市議員王鴻薇昨日召開記者會爆料，林智堅中華大學論文涉嫌抄襲竹科管理局研究報告內容，今已向教育部、中華大學提出檢舉。此外，名嘴黃揚明揭露林智堅台大國發所論文，疑似抄襲同所學長余正煌論文，兩者有8、9頁內容雷同，台北市議員徐巧芯今日也向台大檢舉，並公布檢舉信件。