日本女星新垣結衣2020年開始和男歌手星野源交往，隔年5月無預警公開結婚喜訊，假戲真做震驚全亞洲粉絲，更讓許多男粉絲崩潰，但已婚身分絲毫不影響新垣結衣的人氣，仍然被視為「國民老婆」；近期新垣結衣在節目中分享為了「吃鹹豆漿」想來台灣玩，意外讓台灣粉絲嚇傻，淚喊「老婆，這我不行」。

新垣結衣和星野源結婚後，兩人還是繼續在演藝圈奮鬥，工作邀約也很多，最近新垣結衣錄製的節目預告中，被主持人問到「開放海外旅遊最想去哪裡？」她第一時間就說出「台灣」；新垣結衣透露自己在漫畫《總有一天要在蒂芙尼吃早餐》中，有主角在台灣吃飯的場景，其中她被一道料理吸引，「溫熱的豆漿裡加了蝦米，我想去吃看看」。

原來新垣結衣想來台灣是為了吃「鹹豆漿」，立刻造成台灣不少網友暴動，喜怒參半，「謝謝妳想到台灣」、「前男友在這裡等妳」、「雖然妳是別人的老婆，我還是在這等妳來」、「鹹豆漿先不要」、「那是嘔吐物不是美食吧」、「老婆這個我不行，我看妳吃」、「喝過一次就吐了，超噁」。

新垣結衣因演出純愛電影《戀空》爆紅，成為日本國民女神，更是不少台灣男網友口中的「老婆」，因此去年突然閃婚讓許廣大男性心碎；而新垣結衣後來也離開前經紀公司LesPros娛樂，和老公星野源以夫妻身分，繼續在演藝圈奮鬥。