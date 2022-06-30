日本16歲青春女偶像「小咲のの（Kosaki Nono）」是知名偶像公司FreeK-Laboratory旗下藝人，近期爆出人身自由被「囚禁」，連想去父親忌日都無法，只好找律師幫忙，希望能順利解約；原來小咲のの（Kosaki Nono）簽約時僅15歲，未成年不懂事沒注意嚴格合約條款就簽了，律師更指出「許多事項明顯違法」。

據日媒《週刊文春》報導，16歲的小咲のの（Kosaki Nono）出道時僅15歲，沒有注意到簽約時的細項條款，去年她經歷喪父之痛，因為工作行程繁忙，身心都出現問題，已經到了需要住院1個月的程度，她也同時和公司提出解約想法，但老闆態度十分冷血，令人心寒。

該公司老闆回應小咲のの（Kosaki Nono）「解約就要賠錢」，之後在她想在父親忌日回家鄉祭拜，也遭老闆無情對待，直言「不能出席家人忌日是家常便飯」，如果她堅持要回去祭拜，只能當天來回東京、京都。

小咲のの（Kosaki Nono）幾乎被公司控管人身自由，想要重獲自由的她，只好尋求律師幫忙，才發現她當初根本簽下「地獄合約」，內容極為嚴苛，包括社群活動被控管，私人時間也有規定，還不能與男性交往，違規會罰至少200萬日圓（約新台幣44萬元）；有私人照片外流，本人和相關人員也要受罰；公司連絡不到本人、遲到、說謊等，也都會被扣演出酬勞。

所幸律師發現該合約有多項事宜明顯違法，重要的是她簽約時未成年，合約有很大機會被視為無效，小咲のの（Kosaki Nono）有望不必支付違約金，且不用繼續被「囚禁」，恢復自由。