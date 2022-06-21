入境檢疫「3+4」新規自6月15日上路，至6月19日，已經有第一批約4500人符合第4天以上必要時快篩陰可以外出，旅行業者都想知道，到底何時可以再放寬入境2.5萬人上限？中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，相關限制採逐周討論，需觀察民眾返國機位需求、入境檢疫遵從等情況後再決定，而本周不會放寬。

6月15日開始執行入境放寬3+4新制，羅一鈞表示，這兩天在了解要進入第四天以上篩陰就能外出等遵從情況，目前尚未發現有外出不歸等違規情形，目前實施順利，需持續追蹤入境旅客防疫遵從度。

羅一鈞指出，措施剛剛上路，且BA.4、BA.5變異株境外移入威脅還在，本周將不調整「每周2.5萬人」入境上限，未來將每周討論調整空間；目前已請交通部民航局和觀光局分別盤點航空訂位、民眾返國訂位需求、入境後機場管理和防疫旅館、防疫計程車量能，為後續開放名額做準備。