汪建民日前受訪還原負債始末。（李承陽攝）

汪建民因積欠債務消失在演藝圈近半年，今（27日）久違的更新工作照並向債主及朋友道歉，「沒能在約定時間還款，很謝謝你們的寬容，請再給我些時間」，汪建民向本報表示已接到3個工作邀約，每次通告費大約12000元，此外，他也感謝直播廠商基隆遠東泡泡冰的邀約，「對方得知我想做直播後立刻聯繫我，大氣地對我說只要我時間允許，隨時都可以直播，也會立刻拆帳讓我有收入。」

他今再次澄清債務與賭博無關，「10多年前確實有賭棒球與百家樂，但當時的輸贏的全部的金額在幾十萬，不是那麼天文數字，也絕沒有借錢去賭，雖然在理財方面我做的非常糟，但做人的擔當還是有，如果屬實我一定承認，這是指控，不能用傳言聽說帶過….」，他表示接下來會更努力振作，並感謝乃哥、豪哥等人讓他勇敢邁出第一步，重返演藝圈。

汪建民在日前受訪表示自己的債加上幫幫澎恰恰攬的債務，大約1500萬元，他說第一階段的債務是好友澎恰恰出面幫還500萬，所以前年澎恰恰欠債時，他才介紹地下錢莊給澎，不料澎恰恰還不出800萬，因為當初是由他牽線，所以有些債主找上他要他負責。