前衛生署署長楊志良曾被點名代表國民黨參選高雄市長，楊13日回應「只要黨有需要，身為終身黨員的我有義務承擔」，更直言「我比陳其邁能幹多了！」引發政壇關注。不少網友對此樂觀其成，但也有網友指出，高雄在地議員與各大咖都曾公開表示，前副市長李四川是「最佳人選」，若楊參選就代表「首選」不願出征才派出「次選」，這恐讓高雄人感受不佳，也衝擊藍營選情。

楊志良13日在《飛碟聯播網》廣播節目〈南台灣之聲〉談及高雄市長選舉，被問到若最後國民黨願提名他，是否願出戰？楊表示，自己在高醫大任教多年，也在高雄有買房，對高雄已有深厚感情，「如果大家認為我出馬適合，當然全力以赴」。楊也說，自己是國民黨終身黨員，即使他和許多人一樣對黨的做法有些微詞，還是要尊重黨的機制，也不會跳脫黨的機制。

楊志良更強調：「如果大家希望我來，我絕對全力以赴，我相信我比陳其邁能幹多了！」楊解釋，他曾任台大公衛所所長，高雄市現任市長陳其邁是台大公衛所畢業生，「老師和學生來PK」。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言，不少人盛讚楊志良的氣魄與精神，並對其學經歷、敢言性格相當讚許，但也有網友表示：「之前多少高雄議員都說李四川是首選，派楊志良不就代表第一名不要才換第二名？」「如果國民黨沒派出『最佳人選』，高雄人的感受如何？」「首選不出征才派次選？國民黨只會更辛苦」、「既然已有最強母雞，就應該不計代價，用誠意感動他」、「不派川伯其他人都不可能贏啦！」