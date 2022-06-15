有意代表國民黨挑戰高雄市長陳時邁的人選不斷浮現，孫文學校總校長張亞中今表示，高雄這一局要贏的可能性確實渺茫，因此輸贏的定義，應該是透過市長候選人的能量催出投票率，讓議員席次「多當選1席以上」，只要市議員贏得夠多，市長才有可能當選。

國民黨高雄市長人選的鋪牌，目前被點名的可能人選，除張亞中，還包括國民黨智庫執行長柯志恩、前衛生署長楊志良、金門立委陳玉珍、高市前副市長李四川和葉匡時等人。

張亞中今接受廣播專訪時表示，一般人對選舉的想法都是母雞帶小雞，思考找出最強的市長人選，來幫忙贏得市議員的局，也就是市長優先，議員跟著走。只是，高雄這一局，大概要贏的可能性非常渺茫了。

因此，張亞中表示，高雄「贏」的定義，應該是設定為讓高雄市議員能多當選1席以上；而市議員想要多當選，投票率就很重要，也就是看哪一位市長候選人能把票催出來，而且能把自己當選市長看得更重要。

張亞中解釋，年底國民黨高雄市長候選人的責任就是保護市議員，自己市長選舉成功不成功是其次。就好像軍隊，如果目標是為了讓自己攻城掠地，那當然要打頭陣；但今天若是要讓所有成員撤退，市長候選人就應該殿後，即便自己戰死也沒關係。

張亞中強調，如果高雄的贏是要讓市長當選，那提名過程就該採全民調，看誰能既藍又綠，拿下最多選票；但如果高雄的贏，是要讓更多議員當選，那就必須看市長候選人的議題操作能力，這樣才可能讓「個性藍」及潛在選民出來投票；如果能讓市議員贏得更多席次，屆時，市長也才有可能當選。

張亞中說，如果他參選高雄市長會踩死小雞，那麼，國民黨祕書長黃健庭日前到高雄市議會與黨籍議員做的民調，就不會由他獲得最高支持。

對於高雄市政的未來，張亞中點出大方向說，就是讓高雄成為創造和平的城市，因為只要大環境不好，別說整個台灣，高雄能好嗎？所以高雄絕對需要一個和平的環境，而在這方面他有非常強的論述。

張亞中強調，所有市政藍圖都已準備好，對他來說，這不是困難的問題，不需要找學者專家寫白皮書，東西都已在腦海，「如果我沒能力，當初我出來選黨主席做什麼？除了被抹黑、抹紅，我是吃飽沒事做嗎？」他強調，如果對台灣沒有相當的懷抱，是不會出來做這些事的。