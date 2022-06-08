本土疫情大爆發，連日來都有數萬例確診與破百人死亡，引發民眾恐慌。一份最新民調指出，衛福部部長陳時中的滿意度1個月內暴跌15個百分點，僅剩4成8滿意，台北市更成「全台最不滿陳時中的地區」。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，蔡政府將為陳的防疫不力付出「驚人代價」。此說法引熱議，卻有網友感嘆「人民很健忘」，認為民進黨選情依然很穩。

《美麗島電子報》最新國政民調指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的防疫滿意度，在短短1個月內暴跌15個百分點，僅剩4成8滿意，其中台北市民對他的滿意度暴跌21個百分點，成為全台最不滿陳時中的地區。

其中，有5成7民眾認為台灣的新冠疫情已失控、6成4認為防疫政策及表現比去年退步。吳子嘉認為，「這場失控的疫情，顯然已撼動蔡政府的穩定執政」；吳更痛批，現在這個政府就是的表現，已讓民眾對整個執政系統感到不耐，陳時中也將「難跳船選台北市長」。

此說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「人民很健忘」、「放心，年底台灣人就忘了，我們只能哭了」、「台灣人自己沒有危機感只有政治狂，怪不得別人」、「時鐘防疫？擋疫苗，擋快篩，『超前部署』害慘一堆台灣人民，人民怎能不憤怒」、「他會告訴你：不要太不滿,要怪就怪病毒」、「世界看好了，台灣只示範一次，聽了就哭了」。