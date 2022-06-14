年底高雄市長選舉，藍營要派誰挑戰民進黨籍現任市長陳其邁，成為藍營頭痛問題之一。近來國民黨智庫執行長柯志恩、前衛生署長楊志良、金門立委陳玉珍、高市前副市長李四川和葉匡時等人都被點名。孫文學校總校長張亞中今（14日）向國民黨中央喊話「高雄不該有口袋名單」，更表示自己若被提名，「我會拚命打，如同兩軍作戰，將軍可以殿後，最後犧牲生命也在所不惜」。

張亞中今日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時表示，高雄是「龍心之地」，比北桃還重要，若是打下來的話也會產生「制衡作用」，讓國民黨在台北、桃園會比較好選；張亞中更直言，「其實有很多人感受黨中央不重視高雄，不想投國民黨」，同時更強調，高雄大概有10％至15％的「個性藍」，而這些人可以被動員、很好被說服，但前提是要讓他們覺得「投票是值得的」，可爭取支持，韓粉就是令人感動的例子。

張亞中也主張，高雄市長人選要盡快進行初選，並要用50％黨員、50％全民調進行初選，初選要講政見，不能只看知名度選出。日前國民黨秘書長黃健庭也用「假投票」型態，徵詢高雄在地議員對市長人選意見，張亞中坦言，當時這份民調他排名在最前面，但黨中央或地方黨部沒有任一個人跟他接觸過、沒有任何電話，也沒有徵詢意見，這讓他覺得有點難過，「若認為我是個咖，早就來溝通」。

張亞中更說，他依然不會主動宣布參選，還是會等黨中央大公無私通過人選，黃健庭與議員座談後進入分水嶺，不過不應該再有口袋名單。

最後張亞中也說，黨主席可以決定提名人選，但在開始諮詢後就不能這樣，從制度來講，辦座談就要尊重地方意見。張亞中更提到「其實高雄市議員才是重要角色」，因為若是以高雄市長要勝選為前提，應以廣大市民優先排列，這樣得要確保市議會席次能過半，否則政策很容易執行不了，因此議員非常重要，才是選舉主體。

張也強調，若要讓議會過半，「我會拚命打，母雞先去保護小雞，讓小雞都活了之後，母雞才順利撤退」，而這也如同兩軍作戰，將軍可以殿後，最後「犧牲生命也在所不惜」。