民進黨選對會18日一致同意徵召新竹市長林智堅選桃園市長，並提交22日中執會討論通過。民眾黨發言人楊寶楨今（20）日表示，林智堅曾說「桃園新竹早在日治時期就是共同生活圈，曾隸屬同一個行政區」，酸「所以接下來政見，要從竹竹併改成推動『竹桃合併』嗎？」

楊寶楨今日在臉書表示，林智堅去年8月曾在臉書上說「沒有打算到桃園市參選」，還曾拋出「大新竹升格第七都」的議題，稱有急迫跟必要性，民進黨也否認是為了林智堅「因人設市」，但如今華麗轉身，「過往的山盟海誓、甜言蜜語，現在看來非常諷刺」。

楊寶楨指出，林智堅曾說「桃園新竹早在日治時期就是共同生活圈，曾隸屬同一個行政區」，讓她忍不住酸「所以接下來政見，要從竹竹併改成推動『竹桃合併』嗎？」

楊寶楨說，林智堅的「意志堅定」是否只是顧念權力，而非人民福祉？「民進黨不該辜負新竹市民的信任和託付，該說清楚的請不要迴避」。