俄烏戰爭已超過3個月，引發全球關注。烏克蘭總統澤倫斯基11日在新加坡舉行的香格里拉對話視訊演說，建議台灣應透過外交解決方案預防台海衝突。對此，東海大學通識教育中心教授潘兆民表示，澤倫斯基的說法與他的行為相反，可見他已從戰爭中得到啟示，並凸顯民進黨「抗中牌」的謬誤，澤倫斯基的忠告是給蔡政府一記當頭棒喝。

潘兆民今日（14）接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔡政府過去一向藉操作「抗中保台」獲取政治紅利，短期內不太可能調整兩岸路線，因民進黨不會輕易放棄神主牌。但隨俄烏戰爭效應不斷擴大，國際社會都從中獲取教訓之際，蔡政府若持續「增添柴火」，恐將引發質疑，美國也不會放任台灣恣意升高衝突。

針對澤倫斯基11日對台忠告，潘兆民分析，俄烏戰爭發生以來，讓全世界都深刻體會到「戰爭之下沒有絕對的贏家」，想必也讓澤倫斯基看清了西方陣營在利益下，沒有永遠的朋友，更沒有永遠的敵人；在戰爭發生前，烏克蘭處理北約東擴事宜因信任西方陣營的安全承諾，過於冒進，錯失以外交手段預防衝突的機會，如今再聽澤倫斯基的話，可見其已有所感觸。

對此，潘兆民強調，這次俄烏戰爭讓全世界領導人都看到了一個問題：和平是至關重要的。戰爭只會出現程度不一的輸家，俄羅斯也得到了教訓，但烏克蘭的教訓更深，所以希望和平解決的氛圍愈發高漲，以外交手段解決衝突的氣氛也愈來愈深了。