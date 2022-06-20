（達志影像、Shutterstock）

俄羅斯總統普丁日前表示，「單極時代已經結束了」，要各國認清事實，現在世界發展中心就是亞洲和中國。文化大學教授郭正亮說，普丁講這句話，「深得我心，我很有同感」。

有90個國家參加的第25屆聖彼德堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum）6月15日至18日舉行，俄羅斯總統普丁表示，「單極時代已經結束了」。郭正亮非常贊同這句話，「單極」就是指美國霸權，也造成全球很多問題，往往用自己的眼光看世界，認為美國才是對的，對於其他不願遵循的國家進行單方長臂管轄。

郭正亮20日在《觀點—亮點交鋒》網路直播節目指出，普丁講這句非常意外的話，就是要各國認清事實，現在世界發展中心就是亞洲和中國。這是普丁第一次講出這樣的話，因為俄羅斯長期對中國大陸有優越感。普丁講這句話，「深得我心，我很有同感」。

耶魯大學博士、文化大學教授郭正亮。 （資料照片）

郭正亮進一步說，我們現在所面臨的時代，就是亞洲和中國大陸崛起的時代，中國大陸帶動整個亞洲的發展，也是世界經濟成長的動力來源，接下來就是金融、軍事、政治、文化等現象。

郭正亮直言，世界第一強和第二強博弈，一開始就不是經濟，而是軍事。美國已經關注中國大陸經濟發展很久了，中國大陸是全球120幾個國家最大貿易夥伴，美國不認為這是威脅。一直到最近。

郭正亮引述《華盛頓郵報》專欄作家Josh Rogin今年6月16日一篇文章的看法認為，霸權現在正處於臨界的引爆點（Tipping Poing），也就是「量變轉為質變」，霸權從二戰以來的矛盾被中國大陸全部掀開了。在臨界點之前，霸權還能力挽狂瀾，現在就處於此階段。如果到達臨界點之後，霸權就傾覆難以逆轉！而目前亞洲的軍事競爭，霸權體系已經傾覆、顛覆了！