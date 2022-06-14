民進黨立委高嘉瑜為疫情不惜砲轟綠營自家人，甚至槓上衛福部部長陳時中，獲得不少跨越政黨色彩的粉絲喝采。高12日再度「砲口對內」，批私人仲介非法亂象頻傳，勞動部卻長期放任不作為，「直接聘僱聯合服務中心」成立15年近4億預算，卻僅引進3%移工，即便屢遭監察院糾正卻仍長期對此情形置若罔聞、束手無策。但卻有不少挺綠網友對高不滿，認為她身為民進黨應團結一心，不該老是對付自家人。

高嘉瑜12日在臉書發文指出，近日新聞報導移工仲介分潤造成2屍4命，除了突顯移工匯兌市場地下化猖獗外，同時也應省思：台灣長期依賴私人仲介引進移工，卻未提供足夠、對等且透明的就業保障，致使不肖仲介時有以各種手段，直接或間接地剝削移工權益。

高嘉瑜痛批，身為主管機關的勞動部，卻長期對此置若罔聞、束手無策，作為有欠積極，也屢遭監察院糾正；她亦曾就以下幾點於質詢時要求勞動部檢討：

1、仲介長期向移工違法收取轉換雇主之「買工費」。

2️、移工失能近4000萬津貼未領，仲介不維權還助紂為虐逼簽「警告書」。

3️、直聘中心成立15年近4億預算，卻僅引進3%移工。

4、仲介長期向移工違法收取轉換雇主之「買工費」。

不僅如此，高嘉瑜表示，我國勞動部雖自97年就成立直接聘僱聯合服務中心，惟成立15年來、耗費近4億預算所建立的直聘管道，相比透過仲介成案之移工比例，卻長年僅能在3%左右徘徊；勞動部雖稱已有簡化申請手續以降低雇主對仲介市場的依賴，但雇主仍反應直聘有程序耗時、手續繁瑣及容易因疏忽違反法令致被裁罰等而不願使用。

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「妳到底是哪一黨的啊？就妳整天砲口對內」、「妳真的很不團結，難怪是孤鳥」、「委員，妳跟蔡壁如有什麼差別？妳是立委不是藍白粉，不應該在粉專做同溫層訴求，應該站在執政黨角度好好做事」；但也有網友表示：「高嘉瑜委員就是棒，幫人民追真相，不畏強權，女力展現的代表！」「加油！最有種立委」、「我們就是喜歡這樣的港湖女神，真為民喉舌！」