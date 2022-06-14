年底高雄市長國民黨要派誰，成政壇關注焦點。身為公衛專家、以敢言著稱的的前衛生署長楊志良曾被點名，對此，楊13日回應「只要黨有需要，身為終身黨員的我有義務承擔」，更直言「我比陳其邁能幹多了！」也透露自己14日將赴高雄拜訪議長曾麗燕。此消息引熱議，大批網友認為楊挺身代表藍營還是有人才，其勇氣令人感動。

楊志良13日在《飛碟聯播網》廣播節目〈南台灣之聲〉談及高雄市長選舉，被問到若最後國民黨願提名他，是否願出戰？楊表示，自己在高醫大任教多年，也在高雄有買房，對高雄已有深厚感情，「如果大家認為我出馬適合，當然全力以赴」。楊也說，自己是國民黨終身黨員，即使他和許多人一樣對黨的做法有些微詞，還是要尊重黨的機制，也不會跳脫黨的機制。

不僅如此，楊志良更強調：「如果大家希望我來，我絕對全力以赴，我相信我比陳其邁能幹多了！」楊解釋，他曾任台大公衛所所長，高雄市現任市長陳其邁是台大公衛所畢業生，「老師和學生來PK」。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「楊署長願出征，也代表國民黨不是沒人才」、「他讓人很感動，國民黨正需要這種氣魄」、「勇氣可嘉，值得尊敬」、「高雄人不覺悟；蔣經國復活來選！也選不到……」「雖然我不認為楊志良勝選希望很大，但他的精神令人感動飆淚，希望某些人多學學」、「楊志良加油！高雄加油！」