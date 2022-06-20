國民黨高雄市長人選有待整合，日前國民黨智庫執行長柯志恩曾表示，若民調真的第1那她就「認了」，今（20）日她代表智庫與高市議會交流，她談到，若在地議員有共識，以及黨中央接連做了幾次民調證明是這樣子，「我想任何一個候選人，只要是經過黨的徵召，每一個人都必須全力以赴，這沒有什麼好懸念」，也被外界解讀是鬆口已做好準備要選高雄市長了。
柯志恩今天下午拜會高雄市議長曾麗燕及黨團總召童燕珍、議員邱于軒等人。柯志恩表示，今天就是用智庫執行長的身分提供大家很多選情分析，這其實是例行工作，像之前到基隆、雲林等，包括立委蔣萬安也跟智庫有很多活動、資訊分析交流。
而談到跟高雄的連結，柯志恩笑說，小時候住在屏東，常來高雄逛百貨，「人生第一間房子有我名字的房子，就在鹽埕區忠孝國小旁的大智路，只差沒說初戀情人也是雄中了」，所以高雄沒有不熟，大概三等親內100多個在高雄。
媒體問及，近日國民黨有份民調外流，顯示為民調第1，柯願意承擔責任嗎？她認為，不少人對於民調是有疑義的，據她了解黨中央還會把楊志良楊署長放進去，再來做滾動式民調，也確實會有第2份民調，但是結果怎樣她不知道，但她一向認為應該記取桃園的教訓，必須重視在地的聲音及想法。
外界傳出國民黨徵召的時間表，就在這周三的中常會上公布高雄市長人選？對此，柯志恩表示，如果是這個禮拜公布高雄市長的候選人，「各位絕對不會是我，好不好？因為我沒有被告知，我也毫無所悉是在這禮拜三」。
話鋒一轉，柯志恩也主動談及先前的「認了事件」，她解釋，當時是不認為自己在高雄有知名度，只有曾經在板橋選舉過，才會對媒體開玩笑，萬一真的是民調我最高的話，「我認了」。
不過，柯志恩也表示，但是既然話說出去，如果在地議員共同的一個想法，以及包括黨中央接連做了幾次民調，證明是這樣子，「我想任何一個人身為候選人，只要是經過黨的徵召，每一個人都必須要是全力以赴，這沒有什麼好懸念的」。
至於怎麼看到陳其邁這位可能的對手？柯志恩打趣說，自己也認識陳其邁，但柯志恩現在是沒人脈，也沒錢脈，你叫我談其邁？不過，她也有點暗酸說，若把陳其邁的人設設成暖男，「這就好像是說陳其邁溫暖，而柯志恩溫柔一樣，連我都不相信，ok？」所以應該重新再做不一樣的詮釋。
至於談到未來的勝算如何？柯志恩直說，「我如果被提名的話，今天是6月20號，現在沒有勝算」，但是5個月後問我，答案就不一樣，高雄是一個可以創造非常多奇蹟的城市，必須拿出誠意，跟足以說服大家的理由來誠實面對。」
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