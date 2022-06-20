國民黨智庫執行長柯志恩今天下午拜會高雄市議長曾麗燕及黨團總召童燕珍、議員邱于軒等人。（柯宗緯攝）

日前國民黨智庫執行長柯志恩曾表示，若民調真的第1那她就「認了」，今（20）日她代表智庫與高市議會交流，她談到，若在地議員共識和黨中央接連做了幾次民調證明是這樣子，「我想任何一個人身為候選人，只要是經過黨的徵召，每一個人都必須要是全力以赴，這沒有什麼好懸念」，也被外界解讀是鬆口，已做好準備要選高雄市長了。（柯宗緯攝）

真的認了？傳周三將公布高雄市長人選 柯志恩大笑秒回一句話

國民黨高雄市長人選有待整合，日前國民黨智庫執行長柯志恩曾表示，若民調真的第1那她就「認了」，今（20）日她代表智庫與高市議會交流，她談到，若在地議員有共識，以及黨中央接連做了幾次民調證明是這樣子，「我想任何一個候選人，只要是經過黨的徵召，每一個人都必須全力以赴，這沒有什麼好懸念」，也被外界解讀是鬆口已做好準備要選高雄市長了。

柯志恩今天下午拜會高雄市議長曾麗燕及黨團總召童燕珍、議員邱于軒等人。柯志恩表示，今天就是用智庫執行長的身分提供大家很多選情分析，這其實是例行工作，像之前到基隆、雲林等，包括立委蔣萬安也跟智庫有很多活動、資訊分析交流。

而談到跟高雄的連結，柯志恩笑說，小時候住在屏東，常來高雄逛百貨，「人生第一間房子有我名字的房子，就在鹽埕區忠孝國小旁的大智路，只差沒說初戀情人也是雄中了」，所以高雄沒有不熟，大概三等親內100多個在高雄。

媒體問及，近日國民黨有份民調外流，顯示為民調第1，柯願意承擔責任嗎？她認為，不少人對於民調是有疑義的，據她了解黨中央還會把楊志良楊署長放進去，再來做滾動式民調，也確實會有第2份民調，但是結果怎樣她不知道，但她一向認為應該記取桃園的教訓，必須重視在地的聲音及想法。

外界傳出國民黨徵召的時間表，就在這周三的中常會上公布高雄市長人選？對此，柯志恩表示，如果是這個禮拜公布高雄市長的候選人，「各位絕對不會是我，好不好？因為我沒有被告知，我也毫無所悉是在這禮拜三」。

話鋒一轉，柯志恩也主動談及先前的「認了事件」，她解釋，當時是不認為自己在高雄有知名度，只有曾經在板橋選舉過，才會對媒體開玩笑，萬一真的是民調我最高的話，「我認了」。

不過，柯志恩也表示，但是既然話說出去，如果在地議員共同的一個想法，以及包括黨中央接連做了幾次民調，證明是這樣子，「我想任何一個人身為候選人，只要是經過黨的徵召，每一個人都必須要是全力以赴，這沒有什麼好懸念的」。

至於怎麼看到陳其邁這位可能的對手？柯志恩打趣說，自己也認識陳其邁，但柯志恩現在是沒人脈，也沒錢脈，你叫我談其邁？不過，她也有點暗酸說，若把陳其邁的人設設成暖男，「這就好像是說陳其邁溫暖，而柯志恩溫柔一樣，連我都不相信，ok？」所以應該重新再做不一樣的詮釋。

至於談到未來的勝算如何？柯志恩直說，「我如果被提名的話，今天是6月20號，現在沒有勝算」，但是5個月後問我，答案就不一樣，高雄是一個可以創造非常多奇蹟的城市，必須拿出誠意，跟足以說服大家的理由來誠實面對。」