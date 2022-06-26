國內本土確診病例有明顯下降趨勢，前副總統陳建仁建議，7月至8月可考慮開放邊境。指揮中心發言人莊人祥表示，有此可能，並指出入境總量、開放觀光或探親都是可能的鬆綁方向。入口網站《Yahoo奇摩》24日起針對「7月至8月可能開放邊境，你有信心嗎？」發起網路投票，居然有70.9%的網友表示沒有信心。

《Yahoo奇摩》24日發起網路投票民調，以「7月至8月可能開放邊境，你有信心嗎？」詢問網友的看法，截至25日晚上11點43分，有51.3%的網友表示完全沒信心、19.6%表示不太有信心；12.0%表示還算有信心、11.8%表示非常有信心；5.3%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調還問到，「目前入境檢疫為3+4，你認為應如何調整？」有40.4%的網友認為可增加天數、27.8%網友則認為維持現狀、15.0%認為完全不用隔離、8.6%認為可減少天數，8.2%則表示不知道／沒意見。

該民調也針對「目前入境總量2.5萬人，你認為是否應該調整？」進行調查，有38.4%網友認為應縮減入境人數、24.8%認為維持現狀，16.3%認為不應限制入境人數，11.4%認為應增加入境人數，9.1%則表示不知道／沒意見。

指揮中心為嚴格把關邊境，目前每周的入境上限為2.5萬人，讓不少想返鄉的民眾盼能盡快開放入境人數。莊人祥表示，主要考量到國內疫情是否持續下降、醫療量能、防疫旅館量能、防疫計程車等，會視疫情滾動式調整。