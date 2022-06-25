台灣昨（24日）新增45678例確診個案與152例死亡案例，針對衛福部研議滾動式調整入境檢疫措施，醫師出身的民進黨前立委沈富雄昨天除了再度批評防疫團隊一直灌輸「邊境太開放，進來太多漏網之魚會造成醫療體系無法承受」的錯誤觀念，也重申入境隔離天數應該取消，他指出若不歸零，就會因基層防疫人員負擔過重，而不能開放太多人入境。

衛福部23日在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」時，仍指出疫情逐漸趨緩，本土病例雖仍在廣泛社區流行，但已過高峰、疫情逐漸下降，中重症病例也呈下降，入境檢疫15日起入境調整為3天居家檢疫＋4天自主防疫，首周有2.4萬人入境，將會持續視疫情變化，滾動式檢討是否持續放空入境檢疫措施。

對此沈富雄昨在政論節目《少康戰情室》表示，防疫團隊目前給台灣人「邊境太開放，進來太多漏網之魚會造成醫療體系無法承受」的觀念是錯的，也質疑若在入境還有3天居家隔離的情況下一周開放5萬、7萬5，甚至是10萬人，「那我們基層的防疫人員怎麼辦？」

沈富雄直言，若要開放邊境，「不管是現在的3+4、以前的10+7還是7+7，前面的數字（居家隔離天數）一定要變成零」；若延長自主健康管理天數，沈表示「我沒有意見，因為都是假的，根本沒人管」。因此沈富雄強調，雖然入境隔離天數越來越少「是好的」，但只要其還在就不能開放太多人入境，「累死了，管不了！」他更質問防疫團隊「為什麼一直都沒有想到，每天都在跟好幾千萬人在搞這些沒用的東西，我就不懂到底在忙什麼？」