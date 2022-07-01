花蓮知卡宣綠森林親水公園今開放，係長徐榛蔚與各界慶開園。（王志偉）

縣長徐榛蔚走訪園區，與家長小孩寒暄。（王志偉攝）

暑假旺季到，加上疫情稍有趨緩，花蓮知卡宣親水公園今起至8月28日開放入園，今年首度酌收50元，但縣民等5類身分民眾可憑證明文件免費入園，截至中午已有上千人入園戲水；縣長徐榛蔚提到，不只有清涼刺激的水上設施，園區並打造5個共融遊戲場，提供民眾多元共融休憩場域。

位於吉安鄉花蓮知卡宣森林公園面積18公頃，園內花草樹木扶疏，縣政府從2014年起，每年更新戲水設施，每年吸引10多萬人入園，前年更創下23萬人次的新高，約有3成來自外縣市，去年因疫情關閉一年。

縣長徐榛蔚、立委傅崐萁以及行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、花蓮林管處長黃群策與多位議員今天到場開幕，徐榛蔚特別提到，今年公園戲水設施設備更新，向花東地區永續發展基金爭取到7500萬元，5個區共融公園已完成，有綠森林療癒區、音樂世界、體能區，還有種子教室，連續8周推出食育、食農相關手作課程，適合0到100歲入園玩耍，非常精彩。

今天一早8時40分售票前，現場就有不少遊客等候，對新的設施相當期待。縣府農業處統計，中午前湧入近千人，其中約半數付費入園。

縣府農業處長陳淑雯表示，園區部分倉庫經過空間改造活化，搖身一變成為種子圖書館，以森林、植物生態知識為藏書主題。配合水上樂園啟動，今天開幕日及每周六、日，結合縣內農村社區導入38場次免費的自然療癒體驗活動，由植物園藝、手工藝職人，帶領民眾手作DIY，每場次有20個名額，今天由玉里赤科山社區打頭陣，提供多肉苔球、鋁線工藝盆栽的DIY體驗，接下來的周六、日也有豐富體驗，歡迎參加。

知卡宣戲水活動從7月1日至8月28日展開，上午9時至下午5時開放，上午8時40分至下午4時30分售票，中午12時至下午1時30分戲水區休息，每周一固定休園。今年酌收費用，每人只要50元，但縣民、12歲以下或身高不滿150公分、65歲以上長者、低收入戶、身心障礙及其陪伴者等5類身分，出示證件都免門票。