國民黨提名國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，迎戰民進黨現任市長陳其邁。30日一份網路民調詢問「您認為誰有機會當選下屆高雄市長」，截至30 日晚上11點30分，有69.05％網友認為柯志恩有機會當選，26.19％認為陳其邁一定會連任。

根據網路媒體《NOWnews》30日民調「您認為誰有機會當選下屆高雄市長」，截至30日晚上11點30分，有69.05％網友認為柯志恩有機會當選，26.19％認為陳其邁一定會連任，4.76％則表示不知道／沒意見、其他政黨或無黨籍人選0％。

該民調還問到「您認為被罷免的前高雄市長韓國瑜「落跑」形象會影響柯志恩的選情嗎」，62.29％網友認為一點影響都沒有，23.81％則認為一定會影響、韓國瑜的負面形象是包袱，11.9％則表示不知道／沒意見。

該民調也針對「孫文學校校長張亞中也有意參選高雄市長，您認為藍營內部會團結嗎」進行調查，有59.52％的網友認為最後一定會整合成功、藍營團結對外，23.81％的網友認為恐怕無法順利團結，16.67％則表示不知道／沒意見。