國民黨立委鄭麗文表示，遭爆碩士論文涉嫌抄襲的民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，不斷強調是舊聞、禁得起考驗，但卻不將論文公開，讓她忍不住問「這是學姊教你的嗎？要不要也封存30年？」

鄭麗文昨（5）日在臉書表示，林智堅在澄清記者會中僅強調「自己都有參與，教授可以證明，這是一貫的抹黑」，但她質疑有參與就可以抄襲嗎？「完全沒有針對前述問題好好跟全民解釋，就乾脆不講了，急急忙忙喊提告？這樣就可以用偵查不公開了嗎？」

鄭麗文指出，林智堅的指導教授、國安局長陳明通出面護航，稱是在徵得林智堅同意後將資料和初步幾章給余先生參考，「但是教授明知余先生較早畢業，而且兩篇論文內容雷同，為避免爭議為何當下不要求掛名或共同著作？」

鄭麗文表示，一篇論文的完成，是學生與教授共同努力的結晶，如若抄襲不僅對學術、教授都造成傷害，「林智堅在記者會上，連續跳針論文是自身的研究，並且一次次的強調教授有出面澄清有參與論文著作，既然禁得起考驗，為何在大家拿出這麼多事證之後，依舊無法正面回應內容相似之處？」