國民黨徵召前立委柯志恩參選高雄市長，挑戰民進黨籍現任市長陳其邁。自稱旅美教授的「翁達瑞」竟爆料並質疑柯志恩論文自我抄襲，一稿兩投涉「學術不倫」；「翁達瑞」甚至稱在網路上幾乎找不到柯志恩的學術資料，包括她的博士論文。對此國民黨前青年部主任陳冠安表示，有網友在在該貼文底下直接貼出柯志恩的博士論文連結打臉。

陳冠安1日在臉書粉專貼文表示，在柯志恩宣布參選高雄市長後，「黑柯產業鏈」迅速成形，抹黑、造謠，綠營側翼傾巢而出。繼攻擊柯志恩公開申報的美國房產後，現在連綠營側翼都反感封鎖的「翁達瑞」也出手潑髒水，聲稱柯志恩2004年的兩篇期刊是自我抄襲、學術不倫，甚至質疑找不到柯志恩的博士論文。「翁達瑞」1日下午1520貼文，16分鐘後就有網友在文章底下貼出柯志恩博士論文連結。

陳冠安不禁酸「翁達瑞」連google都不會用、連篇論文都找不到的「美國大學教授」，不只是誠信有問題，更質疑其能力有問題。更好笑的是，「翁達瑞」說用估狗學術只能搜到2篇柯志恩的論文，但實際上一搜其實就出現92筆資料，前4筆就都列在淡江網頁上。

陳冠安接著指出，估狗學術確實好用，但就檢索台灣的期刊來說，碩士水準以上的研究者，其實也會用「華藝」來搜尋。而除了用篇名檢索外，也會用DOI來查。更謹慎點，會直接去刊載期刊的官網上對照。他強調，學術講求嚴謹，「我估狗不到，代表你沒有」這種荒謬的資料蒐集能力，即使有著美國大學教授的名堂，學術能力恐怕也要打上很大的問號。

至於「翁達瑞」稱柯志恩在2004/1/1和12/1的兩篇文章是「自我抄襲」、「一稿多投」，陳冠安表示，他只想問，翁教授知道什麼是案例驗證嗎？用同一套理論，針對不同案例來進行驗證，於學界再正常不過。翁自己都指出柯志恩一篇是研究台北龍安國小、一篇是淡江師資培育中心的教師。兩篇文章，一篇17頁、一篇32頁，而這位美國大學教授，似乎只看了摘要，連內文都沒比對，就直指柯志恩學術不倫。

陳冠安直指，一旦翁教授有看到這兩篇期刊的內文，就會知道，雖然柯志恩都是用「後設認知理論」，但兩篇不只篇幅不一樣、架構不一樣，連參考書目的引用數量都不相同，竟還會覺得案例驗證叫做抄襲、學術不倫，讓他不禁認為，連估狗都用不好、內文都不看的美國大學教授，不知道有什麼公信力可言。