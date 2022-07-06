有「最美博士」支撐的性學網紅許藍方因疑似與已婚的醫師學長搞不倫戀，遭對方正宮提告求償300萬，法院今天(6日)判決許藍方賠償50萬元。對此知名女律師李怡貞就表示，許藍方哭窮剩7000元恐是造成法官判決的關鍵之一。

許藍方去年遭鏡周刊踢爆，在2020年與已婚醫師康鈞尉大搞不倫戀，多段鹹濕對話遭曝光，康鈞尉的劉姓妻子憤而提告求償300萬，對此許藍方多次辯稱是男方主動找上門，更大打「貧窮牌」，稱自己戶頭只剩7000元，不得已才將委任律師全數解任。而法院多次安排調解，雙方對於許藍方必須公開道歉始終無法達成共識。

根據《TVBS》報導，律師李怡貞指出，過往同類型的案件，最高判賠金額多在30萬元之譜，但此次法官判賠50萬明顯高出過往金額，可能原因有兩個，其一為「定錨作用」，原告將求償金額拉高，因此法院判賠金額也上升；其二就是許藍方的「哭窮戰術」，聲稱自己戶頭只剩下7000元，不但沒營造弱勢形象，反而受到法官質疑。

判決出爐後許藍方也在臉書發表公開聲明，表示尊重判決，但仍強調自己是清白的，私密照與鹹濕對話都不是真的，反控對方獅子大開口，一開始提出千萬和解金，更打無號碼來電威脅，將對康鈞尉夫妻提出誹謗訴訟。