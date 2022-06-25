距離2024年總統大選，剩下2年多時間。民進黨盼再保執政大位，國民黨則力圖重返執政。根據《美麗島電子報》搶先曝光的「希望誰擔任下一屆總統」民調結果顯示，副總統賴清德48.8%、台北市長柯文哲30.5% 、國民黨主席朱立倫7.4%。針對該民調，媒體人吳子嘉深入分析認為，民進黨2024不是穩贏的，萬一藍白合，民進黨可能就輸了；另若民進黨派陳建仁出戰，那麼柯文哲就會贏。

根據《美麗島電子報》搶先曝光的「希望誰擔任下一屆總統」民調結果顯示，第一種組合︰賴清德41.5％、新北市長侯友宜28.0%、柯文哲19.6％；第二種組合︰賴清德48.8%、柯文哲30.5% 、朱立倫7.4%。

吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播節目中分析認為，若侯友宜和柯文哲合作，連賴清德都不是穩贏，民進黨不要以為日子那麼好過，從此過著幸福快樂的生活，不是這麼一回事，萬一藍白合，民進黨可能就輸了。他驚人解析說，柯文哲和賴清德差18.3％，朱立倫7.4％，一選下去朱恐會被棄保。茵國民黨若由侯友宜出戰，柯文哲為19.6％；國民黨若由朱立倫出戰，柯文哲為30.5%，柯文哲多的10個百分點就是藍軍給他的。可見侯、柯同質性很高，支持者有一定的重疊。

吳子嘉認為，這個民調中還有個一個警訊，從第二種組合的民調來看，表示國民黨必敗。另若民進黨膽敢派陳建仁出戰，柯文哲就會贏。