距離年底縣市長選舉，僅剩5個多月。桃園市長選舉，國民黨徵召行政院前院長張善政出戰，民眾黨由立委賴香伶出線，民進黨徵召新竹市長林智堅。入口網站《Yahoo奇摩》20日發起網路投票，目前已有3萬多人投票，張善政以51.9%暫時領先林智堅的36.1%、賴香伶的12.0%。

《Yahoo奇摩》20日發起網路投票民調，以「你看好誰能當選桃園市長？」詢問網友的看法，截至23日晚上11點，約3萬4千人參與投票，張善政以51.9%暫時領先，林智堅則以36.1%居第二，賴香伶以12.0%列第三。

另外，基隆市長選舉，國民黨提名前立委謝國樑，民進黨提名立委蔡適應，時代力量推出市議員陳薇仲參選。該民調問到「你看好誰能當選基隆市長？謝國樑以47.9%暫時領先，蔡適應則以25.9%居第二，其他依序為陳薇仲16.4%、前國民黨基隆市黨部主委黃希賢9.8%。

至於新竹市長選戰，民進黨提名新竹市副市長沈慧虹，國民黨則提名市議員林耕仁參選。該民調問到「你看好誰能當選新竹市長？」民眾黨高虹安以36.5%暫時領先，時代力量立委邱顯智以19.5%居第二，其他依序為國民黨立委鄭正鈐17.3%、民進黨參選人沈慧虹17.3%、國民黨新竹市議員林耕仁9.4%。