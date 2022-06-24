(19:32更新內文，增加民進黨發言人說法) 距離年底縣市長選舉還有5個月，民進黨六都提名作業，僅剩雙北尚未決定人選。資深媒體人黃揚明表示，坊間流傳一份綠營六都擬提名名單，他質疑這份名單應是藍營的認知作戰。民進黨發言人林靜儀澄清表示，民進黨的提名程序仍在進行中，部分縣市長候選人人選也還未拍板確定，因此這份名單並不是官方的提名資訊，其中也有許多謠傳的內容顯為錯假訊息，請外界勿以訛傳訛。

黃揚明今(24日)在臉書貼文表示，有一份綠營六都擬提名名單在坊間流傳，未定案的雙北是：台北市陳時中、新北市潘孟安。他不知道這份名單可信度多高，但是這樣的安排，民進黨恐會被打成「落跑者聯盟」。

黃揚明接著指出，新竹市長林智堅將辭職選桃園市長，已經創下台灣地方自治史上首例，若再加上一個屏東縣長潘孟安，豈不是惡例成雙？而陳時中若在疫情還沒結束的狀態下，從中央疫情指揮中心指揮官的崗位上離開，也會被攻擊為「落跑」。北三都都派落跑者，他心想這份名單應該是藍營的認知作戰。

國民黨台北市議員徐巧芯留言表示，「大風吹，吹沒有官位做的人。也有網友認為，「潘孟安智商應該沒有那麼低吧！林右昌都沒被人提到，應該很失落。」、「基隆比屏東離新北市近吧」「反過來想，林智堅都可以了，潘孟安、陳時中也只是順便。DPP還有什麼幹不出來的？選民買單呀」、「綠能，其他人不能呀！選民有在在乎嗎？」

以下為坊間流傳的綠營擬提名名單：

「台北市 陳時中、新北市 潘孟安、桃園市 林智堅、台中市 蔡其昌、台南市 黃偉哲、高雄市 陳其邁；新竹縣 周江杰、苗栗縣 徐定禎、彰化縣 邱建富、南投縣 蔡培慧、雲林縣 劉建國、嘉義縣 翁章梁、屏東縣 周春米、基隆市 蔡適應、新竹市 沈慧虹、嘉義市 王美惠、宜蘭縣 江聰淵、台東縣 劉櫂豪、花蓮縣 Kolas Yotaka」

民進黨發言人林靜儀今天對此澄清表示，關於網路流傳一份名單，其中訛稱民進黨縣市長提名人選名單一事，民進黨提名程序仍在進行中，部分縣市長候選人人選還未拍板確定，這份名單並不是官方的提名資訊，其中也有許多謠傳的內容更顯為錯假訊息，特此澄清，請外界勿以訛傳訛。