《盧秀芳辣晚報》

台灣爆發首例境外移入猴痘確診個案，一位南部20多歲本國籍留學生6月16日從德國搭機返國，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21日就醫，檢體採檢出猴痘病毒陽性。前民進黨立委郭正亮表示，可怕的是，猴痘一開始並不是像天花冒了出來，而是出現感冒症狀，發燒、喉嚨痛；他甚至認為，傳染性驚人，台灣恐怕防不住。

郭正亮24日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，猴痘傳播實在太快了，傳染性真的很驚人。亞洲主要是發生在韓國、新加坡，台灣一定防不住。

郭正亮接著表示，這個病實在太新，台灣在機場是用唾液快篩，但那是在查新冠病毒，機場也沒有可以檢測猴痘的東西，衛福部說沒有強化監測，搞不好並沒有這個東西。

郭正亮認為，該位留學生是發燒，症狀出現之後，到了醫院才查出是猴痘。現在並沒有驗猴痘的快篩，而且可怕的是，猴痘一開始並不是像天花冒了出來，而是出現感冒症狀，比如發燒、喉嚨痛，但驗新冠快篩，結果卻是陰性，因此就懷疑是其他感冒。所以該位留學生一定是出現一些狀況，才特別去就醫，比如鼠蹊部出疹。