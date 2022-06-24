《盧秀芳辣晚報》

猴痘侵台恐成下一個大魔王 最新街訪民調跌破眼鏡

台灣爆發首例境外移入猴痘確診個案，一位留學生6月16日從德國搭機返國，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21日就醫，檢體採檢出猴痘病毒陽性。中天新聞針對「猴痘列為第二類法定傳染病，恐成下一個大魔王，24小時內需通報，你覺得？」進行街訪民調，很多民眾居然都選擇，「減少人與人的接觸就好」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》23日派出記者辮子妹針對「猴痘列為第二類法定傳染病，恐成下一個大魔王，24小時內需通報，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇：

1.怕怕！我驚呆

2.免驚啦！不要人與人的連結就好

3.喊話政府！要超前部署猴痘疫苗了?!

4.攏系阿共仔的陰謀

5.天呀！世界要毀滅了嗎

該街訪民調，有16位受訪民眾參與這次投票，其中4人選擇選項1；6人選擇選項2；5人選擇選項3；0人選擇選項4；1人選擇選項5。

一位先生表示，「就是避免人與人的連結呀、體液的交換，類似這樣子」。一位正妹則認為，會蠻擔心的就是它跑進來台灣」還有一位婦人對此直言，「照片真的不敢看，看一眼就不敢看了。那個皮怎麼會這麼厚，還會生那個猴痘，太恐怖了」。

一位正妹憂心說，「萬一進來台灣，可能又有更多人傳染」。一位先生則建議，「要超前部署呀，政府還是要防一下。因為這個你不小心，它就進來了」。