國民黨中常會昨(29日)確定徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯說，現在起全力以赴，下周就會搬到高雄。國民黨發言人李明璇昨晚在臉書透露，有接到柯打電話來，確認她的行程在不在高雄，然後說：「30日我要下高雄找房子了，接下來一起奮戰吧！」

李明璇表示，這真是一個非常不容易的決定，因為我們都知道，一定會經歷無所不用其極的霸凌，柯老師充滿無畏的勇敢、溫柔堅定的力量，需要大家全力來相挺，「我們兩個都是主持人，這一次，柯志恩要為大高雄主持公道，要帶來蛻變、重生與繁榮」。

李明璇更喊話，「希望年底可以稱呼柯志恩『柯市長』。組隊了！高雄的朋友，讓我們一起努力翻轉高雄！榮耀港都」。這篇貼文曝光後，已有超過300則留言，不少網友表示，「柯老師和明璇還有所有期待高雄改變的朋友都加油」、「選賢與能、柯老師加油」、「我覺得團隊需要不是鎂光燈，反而是人情世故，多去接近人民，一次兩次三次...只要還有體力，就走入人群，讓民眾投票前都記得你們的熱情」。