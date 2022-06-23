本土疫情高峰已過，副總統陳建仁今天接受專訪表示，台灣疫情在下降階段，台灣邊境可能可以在七、八月的時候考慮開放，因屆時第三劑疫苗接種涵蓋率應該已經有七成五。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前第三劑疫苗覆蓋率已達69.68%，要衝到75%仍要靠期滿民眾盡快去打，七、八月開放也是有可能的。

本土疫情逐漸趨緩，各界關心何時邊境可以解封，陳建仁今天表示，大部分國家邊境解封都是在高峰過後一個月到一個半月開始。

莊人祥表示，國內追加劑（第三劑）疫苗接種率為69.68%，最近有機會衝到70%，尤其是青少年追加劑「最近正在衝」，其他族起，要到75%，還是要靠期滿的民眾要趕快打，尤其是六月底為止，衛教宣導500元，不管打幾季都可以領錢，已是倒數階段，符合接種的對象儘速。

至於邊境是否有機會在七、八月開放，莊人祥表示，指揮中心一直都根據國際疫情調整邊境管制，開放也會逐步來做，七、八月都是有可能的。

而目前本土疫情每周都下降近一萬例，是否有可能每周都可以下降一萬例，莊人祥表示，但何時是「底」還要觀察，現在只觀察到香港有突然上升到很高後再降到很低，但最近又緩緩上升，其他國家都是緩升緩降，這部分還要持續觀察。