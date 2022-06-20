高雄市20日新增5259名肺炎確診個案，市長陳其邁表示高市疫情已緩解，但接下來要積極面對新變異的BA.4、BA.5病毒入侵。有孕婦投訴自己產後染疫遭院方要求轉診，還坐在急診空等，衛生局強調若查證屬實，會依法重罰。

衛生局表示，空床數維持在51.7％，醫療防疫量能充足。教育局表示，暫停實體課程期間防疫不該鬆懈，國高中第三劑疫苗幾乎都已施打，國小學童第二劑莫德納今日起也將開始排程。

有孕婦在網路上投訴表示，剖腹生產前快篩陰性，生產隔天產生不適症況，再度快篩卻呈陽性，卻被醫生要求轉診至大醫院，但轉診過程疑似有瑕疵，導致孕婦轉診出現空窗期。

陳其邁認為，依正常程序，孕婦應該留在原醫院診治。若有轉診需求，應聯繫好，讓孕婦坐在急診不恰當，會調查釐清，日後讓流程更順暢，患者受到更好的照顧。

衛生局調查後發現，醫院和醫院之間的聯繫不是那麼順暢，導致孕婦在急診空等，對此衛生局將會進行行政調查，依據《傳染病防治法》第12條規定，任何機構、團體、個人不得對傳染病疑似患者有不平等對待，若發現有類似狀況，會依法重罰，衛生局也會針對該事件釐清責任。

富樂快篩試劑日前遭踢爆瑕疵爭議，高市府宣布全面回收並更換他牌快篩試劑，但有學生家長反映，學校17日發放富樂快篩試劑給學生，卻要學生或家長自己去換。教育局強調，通通可交回學校，由學校統一回收更換，衛生局強調，30日前都能回收。