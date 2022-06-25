食物若未處理好，恐將細菌吃下肚。台灣曾有一名孕婦吃完東西後，出現發燒、腹痛等症狀，趕緊送醫檢查，發現胎兒心跳非常不穩定，因此緊急剖腹保住孩子一命，進一步檢查得知，孕婦感染李斯特菌，而且胎盤上還有許多膿瘍狀物，才驚覺胎兒也遭感染，醫師對此警告，李斯特菌可能引發嬰兒腦膜炎，千萬要注意。

婦產科醫師宋碧琳在節目《健康好生活》中提到，曾有一名懷孕32、33周的孕婦，一日吃完食物後，隔天就出現發燒、腹痛等症狀，趕緊至醫院做檢查，發現就連胎兒也出現狀況，寶寶的心跳變得非常不穩定，由於孕婦持續發燒還有敗血症，恐會危及到胎兒的生命安全，因此趕緊剖腹再尋找病因。

醫師檢查時發現，胎盤上有許多膿瘍，拿去化驗、細菌培養後證實是「李斯特菌」（Listeriosis），由於李斯特菌能透過胎盤感染胎兒，因此醫師也為寶寶抽血化驗，顯示同樣遭到感染，之後便使用抗生素治療，所幸寶寶並無大礙，而宋碧琳表示，寶寶感染李斯特菌很麻煩，它不像沙門氏菌，僅會使患者拉肚子、敗血症，胎兒可能引發腦膜炎，嚴重還會致死。

宋碧琳醫師表示，冰箱保存溫度不當或生熟食交替時未處理好，就容易感染沙門氏菌、李斯特菌，而李斯特菌以食物為傳染媒介，因此應避免吃生肉、生食海鮮、生雞蛋，或是未經消毒的生乳及其製品等，李斯特菌在4°C仍可存活，需加熱至72°C以上才能完全滅菌，因此食物應烹煮至全熟再食用，而年長者、孕婦及癌症治療等免疫力低下的族群，最好都應吃熟食。