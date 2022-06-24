核四目前處於封存維護狀態，今天台電召開2022年股東會，有小股東要求核四如不發電就直接廢掉，再另報請行政院，選擇中南部蓋新的核電廠。但台電回應，全台適合廠址都調查完畢，已無適合地點，無新核電廠計劃。

小股東說，像中部中火電廠一直燒燃煤發電，讓民眾吸不健康空氣，而核電成本低，又可以減碳，台電應該在中南部另外蓋新的核電廠。

對此台電主管回應，當初在金山、貢寮等地做過調查，才蓋了現有的三座核電廠。所有可能地點都調查完畢，已無適合廠址，台電目前業無規畫新建核電廠計劃。