台電台北南區營業處今（30）日舉行新、卸任處長交接典禮，新任處長由董事長特別助理黃銘宏接任，原任處長謝義隆調任台北西區營業處處長，經濟部次長曾文生、新北市經濟發展局副局長黃碧玉、工務局副局長郭俊傑及台灣電力工會理事長吳有彬等貴賓均到場觀禮祝賀。

曾文生表示，這幾年的停電事故，愈來愈被外界及媒體所關注，突顯台電的重要性，新北市幅員大，用戶數最多，而新北市政府是全台灣最大的政府團隊，期許黃處長與北南的團隊，身為台電的一份子，心中的光榮感一定要有，與市政府的合作做的好，就可以成為其他區處的表率。

新就任的黃銘宏任職彰化區營業處電務副處長時，擔任公民電廠工作小組召集人，致力推廣公民電廠，任事積極盡責，也重視地方關係的經營，熱心參與地方上的公益活動，對地方產業發展貢獻良多。

黃銘宏表示，對於外部顧客要持續精進3件事，第一「穩定供電，強化配電網的韌性」減少停電就是最好的服務、第二「精進服務，化被動為主動」關心顧客的需求主動協助、第三加強「社會溝通」讓民眾知道我們的努力。期待能一起為同仁做最好的服務，達成勞資團結合作，發揮北南區處最大的能量，營造友善的職場環境讓同仁安心工作，並落實SOP及風險管控避免災害的發生。